Collett over wedstrijdpensioen Grand Manoeuvre: ‘Genoeg is genoeg’

Collett en Grand Manoeuvre vormden sinds de zomer van 2014 een combinatie. Samen behaalden zij diverse top 10-klasseringen in 3*-wedstrijden. Ze namen tot twee keer toe succesvol deel aan CCI4* Badminton, zetten een goed resultaat neer op CCI3* Boekelo en schopten het tot de top vijftien op de Europese kampioenschappen voor senioren. Tot slot werd het duo ook geselecteerd voor de long list voor de Olympische Spelen in Rio. In september 2017 kwamen zij voor het laatst aan de start.

Collett kijkt vol tevredenheid terug. “Het was een fantastische tijd. Ik heb het geluk gehad dat ik hem mocht rijden. Grand Manoeuvre is in zijn hoofd nog steeds een vierjarige en onwijs vol van zichzelf. Het is een fantastisch paard, maar fysiek heeft hij altijd geworsteld met zijn slechte voorvoeten. Het was altijd een uitdaging om hem op de weg te houden.”

Laatst waren Grand Manoeuvres voeten een dag wat pijnlijk, waardoor Collett en de eigenaren besloten om de ruin een time off te geven. “We weten dat springen en galopperen problemen veroorzaken. We zouden voor hem graag een tijdelijk huis willen vinden waar hij dressuurmatig gereden kan worden. Het zware galop- en springwerk is hem teveel.”

