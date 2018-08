Van der Schaft was zelfs niet in staat om zijn taak als sportief verantwoordelijke bondscoach onmerkbaar om te katten naar die van chef d’equipe (regelaar) om dan ná de Wereldruiterspelen de eer aan zichzelf te houden. Zoals het nu gelopen is kan van welke eer dan ook geen sprake zijn.

Op papier een mooie keuze

Laten we ervan uitgaan dat sport met paarden inderdaad een sport is en dus (binnen grenzen van diervriendelijkheid) gericht op het beste resultaat. Dan is er voor dogma’s en klassieke geschriften geen plaats. Laat nou maar in de ring zien dat je in staat bent om een topprestatie neer te zetten. Gelukkig speelt harmonie daarbij tegenwoordig een belangrijke rol. Daarom was het op papier zo’n mooie keuze om Rien van der Schaft te benoemen tot bondscoach. De man die al zo lang kritiek had geuit op de Nederlandse dressuurtop kon nu zijn woorden in daden omzetten, hij kon voor meer harmonie gaan zorgen.

Het kon – en kan – er gemakkelijker uitzien

Dat ontbrak er inderdaad nog aan bij sommige Nederlandse toppers. Het kon – en kan – er meer vanzelfsprekend en gemakkelijker uitzien. Een mooie uitdaging voor de nieuwe bondscoach; hij zou zijn expertise toevoegen aan die van de Nederlandse trainers die zich níet gehinderd weten door negentiende-eeuwse geschriften.

Op voorhand onmachtig

Ik had echt verwacht dat Rien van der Schaft met zijn voormalige pupillen Edward Gal en Nicole Werner aan de slag zou gaan: iets meer van dit, een beetje minder dat, probeer eens zus, doen eens zo. Maar Rien is daar niet eens aan begonnen. Hij verklaarde zichzelf op voorhand onmachtig. Er was geen enkele chemie, het waren schepen die elkaar ’s nachts geruisloos passeerden.

Rien van der Schaft heeft zich bij nader inzien nooit thuis gevoeld in de wereld waarover hij plotseling de scepter zwaaide. Een kat kan in een vreemd pakhuis kan geen muizen vangen.

Over Tryon heen tillen

Jammer dat een veelbelovend experiment schipbreuk leed. Jammer vooral dat Van der Schaft zijn besluit niet over Tryon heen kon tillen. Het was voor alle partijen beter en zoveel aardiger geweest als de bondscoach met een bronzen WK-medaille (mogelijk geworden door de verzwakking van het Deense team) was afgezwaaid.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

d.rosie@eisma.nl