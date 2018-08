Dat was mijn conclusie na de bekendmaking van het dressuurteam voor de Wereldruiterspelen in Tryon. Niet alleen gingen daarmee de scores van de observatiewedstrijden de prullenbak in, de KNHS handelde ook tegen letter en geest van zijn in woord beleden beleid.

Zware taak

Heel opmerkelijk: bondscoach Rien van der Schaft kreeg bij zijn benoeming van de KNHS een specifieke opdracht mee. De erkende aanhanger van de klassieke rijkunst moest voor ‘harmonie’ gaan zorgen. In perspublicaties maakte Van der Schaft duidelijk dat hij was begonnen aan een zware taak, die wel enige tijd in beslag zou nemen, maar hij was bezig!

Harde por

Ik wist op dat moment zeker dat we nu alleen nog maar Oranje paarden zouden zien die normaal werden los gereden en ook in de ring zouden we streven naar harmonie. Deelnemers die hun paard op het voorterrein in piaffe een harde por moesten verkopen om vervolgens zwaar in de stang-en-trens te gaan hangen teneinde hun paard in de ring te laten presteren, die zouden niet meer worden afgevaardigd naar buitenlandse concoursen.

Inmiddels weten we beter. Ook onder de klassieke Rien van der Schaft rijden onze kaderleden op het voorterrein zoals ze zelf willen. En is onze reputatie in de (dressuur)wereld onverminderd slecht.

‘Ambassadeur’

Ook vóór de komst van de met harmonieus tromgeroffel aangekondigde nieuwe bondscoach, hamerde de KNHS stevig op het aambeeld van de ethiek. Met een gedragscode stelde de bond zich teweer tegen haar eigen officials die zich op Facebook negatief uitlieten. Met deelnemingsovereenkomsten moesten kaderleden zich niet alleen aan die gedragscode onderwerpen, maar zich ook als ‘ambassadeur’ gedragen. In woord en gedrag moesten ze bijdragen aan een positief imago van de paardensport en in het bijzonder dat van het Nederlandse Team.

Wangedrag

Madeleine Witte-Vrees, ten koste van de hoger(!) scorende Adelinde Cornelissen in het Nederlandse WEG-team gekozen, liep een week voor het NK in Aken tegen een gele kaart van FEI-official Jacques Van Daele op. Vanwege wangedrag tegen stewards op het voorterrein. Aan dat laatste zou vooral Madeleines entourage zich schuldig hebben gemaakt, maar volgens de FEI en de KNHS-deelnemingsovereenkomst is de amazone daarvoor verantwoordelijk.

Ethische papiertjes

Als met de keuze voor Madeleine Witte-Vrees alleen de observatiescores de prullenbak in waren gegaan, had ik daar vrede mee gehad. Maar in die prullenbak liggen nu ook alle ethische papiertjes van de KNHS. De gedragscodes van haar eigen functionarissen incluis.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

d.rosie@eisma.nl