Dat zal ze zelf ook in hebben gezien, want het Facebookbericht staat inmiddels niet meer op haar openbare tijdlijn. Alleen ‘vrienden’ mogen deze opgestoken middelvinger nog zien.

Het effect

Over het hele opstappen wil ik het niet hebben. Van der Schaft en de rol van bondscoach heb ik nooit bij elkaar vinden passen. Wel zou ik het willen hebben over het effect. Over hoe de buitenwereld dit ziet, over hoe dit door de buitenlandse pers (met enige fantasie) wordt uitgelegd: de gele kaart van Madeleine werd er door St. Georg nog even gezellig bijgehaald en in zo’n gezelschap voelde die lieve Rien van der Schaft zich niet thuis.

De liefde voor het paard

De man die met zijn (online) lessen zoveel waarde hecht aan de aanleuning en valse hoofd-halshoudingen. Rien van der Schaft heeft gekozen voor de liefde voor het paard en wilde zich niet met zo’n stelletje vertonen in Tryon. Daarom gooide hij maar snel voor de WEG de handdoek in de ring. Zo wordt het uitgelegd. Het slaat nergens op, maar dat ís de uitleg die er aan gegeven wordt.

Religieuze vormen

Maar niet alleen in het buitenland gaat het zo. Als er één ding is wat Rien van der Schaft wel goed heeft gedaan, is het ‘zijn verhaal’ (de klassieke rijkunst) verspreiden. Iedereen lijkt weg te lopen met de ex-bondscoach, het neemt bijna religieuze vormen aan.

De schijn ophouden

Alleen daarom al zou het slim zijn geweest om de koppen bij elkaar te hebben gestoken en voor volk en vaderland nog even twee weken de schijn op te hebben gehouden. Als de ego’s allemaal zo groot zijn dat zelfs dat onmogelijk is, dan lijkt me dat iedereen verdient wat hen nu toekomt.

Verergeren van het imagoprobleem

Het enige effect dat deze actie heeft gehad is het verergeren van het imagoprobleem van de Nederlandse dressuursport. Munitie voor de klassieke dressuur-extremisten. Dat kun je Rien van der Schaft in zijn schoenen schuiven, maar dat is wat mij betreft te simpel.

Chapeau!

Alle hoofdrolspelers in dit verhaal – Rien van der Schaft, de Nederlandse teamruiters en niet te vergeten Maarten van der Heijden: chapeau, Nederland staat er weer lekker op. Veel succes in Tryon, maar dat komt vast goed: er heerst een top teamsfeer!

Rick Helmink, freelance medewerker

rick_helmink@hotmail.com