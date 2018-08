Ik wil het daarom even hebben over de eerste en de laatste zaterdag. Op de zaterdag van het NK Dressuur en op de zaterdag van de Pavo Cup-finales was de publieke belangstelling ronduit bedroevend. Op de zaterdag van het NK heb ik geen bezoekers geteld, maar afgelopen zaterdag wel. Je moet toch iets, bij paarden die absoluut niets in een finale te zoeken hebben (zoals de met 87 punten in de halve finale bedeelde Jack Sparrow D.E.). Minder dan tweehonderd man zat op de volkstribune. En dat lag niet alleen aan het feestje van Joop en Renate.

In Duitsland kan het wel

Hoe anders gaat dat volgende week zijn in Warendorf op de Bundeschampionate (waar vorig jaar bijna 40.000 mensen op af kwamen). Daar blijft het volk tot en met de Parade der Sieger. In Duitsland zijn meer paarden, maar of ze beter zijn durf ik te betwijfelen. Een vierjarige als Jovian is nergens ter wereld te vinden, om maar iets te noemen.

Pavo Cup naar WK

Waar ligt het aan en hoe kan het in de toekomst beter? Daar heb ik over nagedacht. Met één idee loop ik al enkele weken: wat is er tegen om de Pavo Cup te verplaatsen naar het WK? Een perfect toneel voor een Nederlands jonge dressuurpaardenkampioenschap en veel beter passend dan de veredelde Subtop-wedstrijd die er nu wordt verreden (CDI1*).

Twee vliegen in één klap

Iemand haalde me enigszins ruw uit die droom door te stellen dat Pavo misschien niet zo blij zou zijn als de beste zes paarden bij de vijf- en zesjarigen niet in de Pavo Cup lopen. Aan de andere kant: de WK-selectiecommissie neemt bijna altijd een paar paarden mee die er niets te zoeken hebben en laat er een paar staan die er wel horen (Inferno en Haute Couture bijvoorbeeld). Is dat probleem ook meteen opgelost.

Dankbaar

Of moeten we met z’n allen gewoon wat dankbaarder zijn voor hetgeen we hier te zien kunnen krijgen zonder gedoe met hotels en lange reistijden? Ik hoop dat die vier weken Ermelo nog lang kunnen blijven bestaan.

Deze evenementen zijn van u

Voor de mensen die zich nog steeds afvragen waarom ze hebben meebetaald aan zo’n duur Nationaal Hippisch Centrum? Hier om. Topevenementen op een toplocatie, die ook een beetje van u is. Denk daar eens aan als u volgend jaar twijfelt om te gaan. Dit zijn geen evenementen van de KNHS, de FEI of het KWPN. Deze evenementen zijn van u.

