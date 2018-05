Weinig lezers van Paardenkrant en Horses.nl zullen het daarmee oneens zijn. Maar wiens schande is het? Voor je met je mening te koop gaat lopen, moet je toch eerst weten wat er aan de hand is.

Vragen

Zo zijn er nog wel wat dingen. In het jaarverslag van het KFPS las ik dat een kwart van de Friese dekkingen niet tot een gemelde geboorte leidt. Niet best. Maar hoe komt dat? Veel dingen laten mij met vragen achter, waardoor je niet eens tot een mening komt. Zoals het bericht op Horses.nl over een bekend jurylid dat haar collega’s opdroeg om positief en objectief te jureren. Ik dacht: hoe kan je nou allebei tegelijkertijd doen?

Insluiper op WK-selectie

Even dreigde ik een mening te moeten hebben over mijn hoogtepunt van de nieuwsweek: de uitleg van de KNHS over een insluiper op de tweede WK-observatie. Een woordvoerder legde uit dat dit paard mocht instromen omdat Morgan Barbançon het paard pas twee weken geleden had gekocht. Maar vervolgens liet dezelfde KNHS-woordvoerder me weten dat die route ook voor u en mij beschikbaar zou zijn.

Witte haren

Zo komen er elke week wel dingen voorbij waar ik van alles van vind. Maar De Paardenkrant wordt niet gedrukt om de mening van de redactie weer te geven, maar om te printen waar de abonnee behoefte aan heeft. Een artikel over witte haren bij Friese hengsten bijvoorbeeld. Ik vroeg mij af of het geen verbreding van de feitelijkheid is dat er in het rapport van de hengst Ulbrân staat dat hij geen aftekeningen heeft. Een hoop mensen die ik hierover sprak zeiden dat ze niet gediend waren van deze ‘negativiteit’ over het mooie Friese paard.

De hang naar het positieve

Op zoek naar wat u als lezer boeit keek ik naar de best scorende berichten op Horses.nl. Daar is die hang naar het positieve minder zichtbaar. Ik zag dat u zich de afgelopen week vooral heeft bezig gehouden met een amazone die in het ziekenhuis ligt (en daar overigens zelf een persbericht over de deur uit deed), een aantal ongelukken (twee met fatale afloop en eentje die een veulen opleverde) én natuurlijk de twee paardenboeren in Boer zoekt Vrouw. Met uitzondering van de laatste: problemen en drama – en het laatste kan daar ook nog op uitlopen.

En als u mij nou vraagt: heb je daar een mening over, dan zeg ik: ja. Ik krijg daar witte haren van.

Rick Helmink, freelance medewerker

