Toch blijf ik het enigszins verbazingwekkend vinden dat de hekjes vaak echt alleen voor de rubrieken vanaf de klasse Z uit het stof worden gehaald. Ik begrijp maar al te goed dat het voor organisaties, die meerdere ringen uit te zetten hebben, soms niet op te brengen is om ook voor de lagere klassen hekjes in te zetten. Maar is de keuze om dit pas vanaf de klasse Z te verplichten wel de juiste?

Prachtige bogen

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat we op de landelijke wedstrijden, waar veelal hobbyruiters aan deelnemen, in de lagere klassen proeven tussen de bordjes moeten rijden. In de klasse B en L zie je regelmatig dat nog onervaren combinaties alle zeilen moeten bijzetten om tussen de bordjes te blijven. Een rechte lijn rijden is vaak lastig, zo blijkt. Kijk maar eens naar de sporen in de bodem aan het einde van een drukke wedstrijddag. Ik garandeer je dat in de meeste ringen de hoefslag op de lange zijde niet recht is, maar er prachtige halfronde bogen tussen de bordjes zichtbaar zijn.

Geen succes

Natuurlijk streven we te allen tijde naar een rechtgericht paard dat in balans loopt. Maar we weten allemaal dat dit in de lagere klassen, zoals de B en L, vaak ver te zoeken is. Ook voor de jonge paarden, die door de entourage en groenheid vaak al lastig rond te sturen zijn, is zo’n baan niet altijd een succes.

Omgekeerde wereld

Waarom niet ook hekjes om de baan in de lagere klassen? Of JUIST alleen in de lagere klassen? Want is het niet een beetje de omgekeerde wereld dat combinaties in de klasse Z en hoger wel kunnen profiteren van een aanleuning en dat we de jonge paarden maar een beetje laten zwemmen? Op een hoger niveau mag je er toch vanuit gaan dat de paarden zo afgericht zijn dat ze geen aanleuning meer nodig hebben en voldoende in balans lopen.

Traditioneel

Misschien is deze switch een goede eerste stap om binnen de traditionele dressuursport een verandering in werking te zetten. Het begint immers bij de basis.

Tamara Buunk, redacteur

