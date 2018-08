Comme il faut-nafok overtuigt in eerste kwalificatie

In de eerste groep reed Philipp Schulze Topphoff de tweede plaats met Carlotta (mv. Potsdam). Voor Daddy’s Destiny (mv. Acasino) gereden door Katrin Eckermann was er in de tweede groep een vierde plaats weggelegd. In de derde groep ging de tweede én derde prijs naar twee kinderen van de Cornet Obolensky-zoon. Stephan Naber stuurde Cyber Zirkeline (mv. Phantom) naar de derde stek, net voor Capri (mv. Conceicao) met Philipp Hartmann in het zadel.

Diarado

Naast Comme il faut maakte ook Diarado (v. Diamant de Semilly) indruk met zijn nafok. Hij bracht twee paarden in de top vijf en daarnaast de winnaar van de tweede groep: de bij het OS goedgekeurde Diavoltan OLD gereden door Andreas Kreuzer. De andere twee winnaars zijn Cellato (v. Cellestial) met Dieter Smitz en Philipp Winkelhaus met Loco Lex (v. Lex Lugar).

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl