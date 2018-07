Conor Swail snelt naar zege met Coco Chanel

De tweede plek in deze rubriek was voor Patricio Pasquel met Tulum (v. Chacco Blue)en John Perez met de door P. Knijnenburg uit Deurne gefokte Classic Verte (v. Ticallux Verte). Beide combinaties kwamen in exact dezelfde tijd over de eindstreep.

Geen foutlozen in barrage

De Spaanse parcoursbouwer Santiago Varela, die de parcoursen op de Olympische Spelen in Tokyo over twee jaar gaat bouwen, had voor de 1,45m-rubriek ook een pittige opgave neergezet. Er kwamen slechts drie combinaties foutloos door de eerste omloop en geen van deze hield ook in de barrage de lei schoon.

Top drie

Rich Fellers kwam er met de minste kleerscheuren vanaf met Lux Lady (v. Lux Z), het duo kreeg vier strafpunten. Luis Plascensia O uit Mexico kwam met de KWPN-ruin Jack White (v. Casco) uit op vijf strafpunten en werd daarmee tweede. Eric Lamaze volgde met Chesney (v. Indoctro) op de derde plaats en zorgde daarmee voor het beste thuisresultaat.

Succesvol onder Siebe Kramer

Chesney werd door M.G. Kramer- vd Meer in Oud-Beijerland en B. Rademakers uit Zevenhoven gefokt. Onder Siebe Kramer was het paard succesvol bij de vijfjarigen voor hij door Andy en Carlene Ziegler van de Artisan Farms werd aangeschaft. Eerst stapte Tiffany Foster in het zadel en iets meer dan een jaar geleden nam Lamaze de teugels over.

