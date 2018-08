Conor Swail wint $75.000,- in Langley

Juan Jose Zendejas Salgado werd tweede met Tino la Chapelle (v. Mylord Carthago) in 70,99 seconden. Shawn Casady en Durango VDL (v. Zirocco Blue VDL) werden derde in een tijd van 71,44 seconden. Slechts acht van de vijftig combinaties wisten foutloos over de finish te komen. In juni won Ierland ook in Langley, Swail maakte ook deel uit van het team.

Galopsprong minder

De ogenschijnlijk ontspannen rit was razendsnel doordat hij in een paar lijntjes een galopsprong minder wist te maken. Twee keer had Conor geluk, de vos toucheerde een balk maar deze bleven allebei in de lepels liggen. “Het was een mooie winst en ik ben erg blij voor het paard. Hij sprong echt fantastisch vanavond”, aldus Swail.

Weer terug

Het paard werd eerder verkocht, maar kwam weer terug op stal bij Swail. “Ik heb hem begin dit jaar terug gekregen en ik denk dat hoe langer ik hem heb, hoe beter de band is die we krijgen,” vervolgde Swail. “Hij heeft de hele tijd niet echts iets verkeerds gedaan, maar voor mij verbetert hij wel. Vooruitkijkend lijkt het erop dat hij een mooie toekomst heeft.”

Bekijk hier de winnende rit:



Bron: Persbericht