Cornelissen met twee paarden door bij zevenjarigen

Naast haar twee zevenjarige paarden mag Cornelissen met Henkie (v. Alexandro P) ook naar het WK. Met de Gelderse hengst was ze vorig jaar de hoogst geplaatste Nederlander bij de vijfjarigen met een zesde plek. Met haar andere zesjarige, de Charmeur-zoon Hummer is Cornelissen eerste reserve.

Enige medaille

Met de Totilas-zoon Governor-STR, die werd gefokt uit de volle zus van Jerich Parzival haalde Cornelissen vorig jaar op het WK Jonge Dressuurpaarden de enige medaille voor Nederland. Het paar kreeg een totaal van 9.06, met een 9.3 voor de draf en een 9 voor de galop, waarmee ze zilver wonnen.

Eigen gefokt

Thalia Rockx schopte het met twee eigengefokte paarden tot de laatste selectie bij de zevenjarigen. Met Golden Dancer de La Fazenda heeft Rockx zich geselecteerd en met Gerda Nova de la Fazenda staat de amazone als tweede reserve op de lijst.

Chippendale

Franka Loos kwam met Chippendale-zonen Equilence’s Giovanni en Crosby tot in de laatste selectie en pakte net als Rockx een startbewijs en een reserve-plek. Met Giovanni, die twee jaar geleden onder Ingrid Malan bij de vijfjarigen bij de beste twintig eindigde op het WK is Loos door en met Crosby, die afgelopen maart met 270.000 euro de veilingtopper was op de Van Olst-veiling, staat de amazone op de eerste reserve-plek.

Afvaardiging zevenjarigen

Thalia Rockx met Golden Dancer de La Fazenda (v. Bretton Woods)

Lotje Schoots met Grace of Rose (v. Jazz)

Adelinde Cornelissen met Governor-STR (v. Totilas)

Joyce Heuitink met Gaudi Vita (v. Apache)

Franka Loos met Equilence’s Giovanni (v. Chippendale)

Adelinde Cornelissen met Goodman RWP (v. Jazz)

Reservepaarden

Eerste reserve: Frank Loos met Crosby (v. Chippendale)

Tweede reserve: Thalia Rockx met Gerda Nova de la Fazenda (v. Romanov)

Derde reserve: Jennifer Sekreve met Gamante D (v. Contango)

Vierde reserve: Jeanine Nieuwenhuis met Genua TC (v. Charmeur)

Bron: Paardenkrant-Horses.nl