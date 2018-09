Cornelissen en Aqiedo in Olympisch kader

Met de toevoeging van Cornelissen en de Undigo-zoon bestaat het verder ongewijzigde Olympisch kader nu uit negen combinaties.

Opgevuld

De plek in het B-kader is al opgevuld. Begin deze week kwam het nieuws al naar buiten dat Marlies van Baalen met Ben Johnson (v. Johnson) was opgenomen.

Andere wijzigingen

Het U25 A-kader heeft een combinatie minder in september. In augustus maakte Maxime van der Vlist nog deel uit van dit kader, per 1 september staan alleen nog Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) en Jeanine Nieuwenhuis met TC Athene (v. United) in de lijst.

Rockx en Luiten toegevoegd

In het A-kader bij de young riders heeft is Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) toegevoegd. Laura Quint is uit de lijst is verdwenen, maar Esmee Donkers is wel blijven staan. Bij de junioren staat alleen Marten Luiten in de lijst van september en bij de pony’s is Shanna Baars van de lijst verdwenen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KNHS