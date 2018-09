Cornelissen: ‘Ik stond een beetje lang stil’

“Ik vind het supergaaf en ben echt heel blij”, steekt de amazone van wal. “Aqiedo ging echt zo fijn. De piaffe en de passage waren echt heel mooi, maar waar ik helemaal blij mee ben is hoe goed hij ging in de uitgestrekte stap. Hij kan heel erg goed stappen, maar soms bouwt hij wat spanning op en dat was vandaag dus niet zo.”

‘Ik stond een beetje lang stil’

“Bij het binnenkomen moest Aqiedo mesten en daardoor stond ik een beetje lang stil”, vertelt de Nijkerkse amazone lachend. “En bij de pirouette zag hij iets waardoor dat een beetje mis ging, maar verder heeft hij het gewoon heel erg goed gedaan.”

‘Zephyr kijkt eigenlijk nooit’

Over Zephyr, waarmee ze derde werd in de Grand Prix, is Cornelissen net zo enthousiast als over Aqiedo. “Hij ging ook zo ontzettend fijn, hij liep echt heel goed”, vervolgt Cornelissen. “Hij zag alleen iets op de korte zijde richting C en daar kon ik ook zowat niet meer naartoe rijden daarna. Zephyr kijkt eigenlijk nooit, maar als hij wel kijkt dan ook echt.”

‘O shit’

“De zigzag ging heel fijn tot het laatste stukje, want toen moest hij naar die korte zijde. En dat is jammer, want hij is er juist zo goed in”, aldus de Nijkerkse amazone. “Vervolgens ging de serie weer heel goed, maar toen ik de laatste AC-lijn op ging waar ik bij G halt moest houden dacht ik ‘o shit’ en ik kwam niet veel verder meer dan de I. Maar dan toch nog ruim 69%, kun je nagaan hoe goed hij ging.”

Kür

Met Aqiedo gaat Cornelissen de kür rijden. Dat wordt de eerste keer dat ze haar nieuwe kür binnen kan rijden met de donkerbruine hengst. Met Zephyr rijdt Cornelissen de Special.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl