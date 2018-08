Vorig jaar bezorgde Adelinde Cornelissen Nederland de enige medaille (zilver bij de zesjarigen) met Governor (v. Totilas). Dit jaar zou een medaille er ook zo maar eens in kunnen zitten, misschien wel een gouden. Op een megascore van 83,257% (zeer hoog aangezien ook de proef technisch wordt beoordeeld) kwam Cornelissen uit in de kwalificatieproef. “Hij deed het top. Hij is fit en fris en liep de proef die ik voor ogen had.”