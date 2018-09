Cornelissen: ‘Ondanks het applaus bleef hij super gefocust’

Het was voor Aqiedo pas de vierde keer dat hij een kür liep en dit was de allereerste keer binnen, maar dat hinderde de hengst niet.

Applaus

“Bij het binnenkomen was er gelijk applaus en voorheen kon dat nog wel eens voor spanning zorgen”, vertelde Cornelissen. “Hij kent dat natuurlijk van de hengstenshows, maar deze keer kon ik hem heel fijn doorrijden. Hij werd even wakker, maar bleef wel heel gefocust en relaxed. Daar was ik echt heel erg blij mee.”

‘Super gaaf’

“Het is natuurlijk super gaaf dat we boven de tachtig procent hebben gescoord. Hij ging ook gewoon heel goed, ik kon hem hartstikke fijn rijden”, besluit de Nijkerkse amazone.

Zephyr

Cornelissen is nog niet klaar in Saumur, vanmiddag komt ze met Zephyr (v. Jazz) ook nog uit in de Special. Het duo, dat derde werd in de Grand Prix, gaat om 12.25 uur van start in deze rubriek. Naast Cornelissen komt ook Remy Bastings nog in actie voor Nederland in de Special. Hij start met Ambassador (v. Rhodium) net voor Cornelissen en Zephyr, om 12.15 uur.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl