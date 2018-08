Cosmo dit weekend weer in actie

Vorige maand moest Cosmo vanwege een infectie verstek laten gaan op het CHIO Aken, nadat de Van Gogh-zoon de maand ervoor met Sönke Rothenberger onbetwist de nationale titel had gewonnen. Het paar, dat als een van de favorieten voor WEG-eremetaal op de Duitse longlist staat moest zich voor Tryon nog wel een keer in de ring laten zien. Dat gaat dit weekend in Donaueschingen gebeuren.