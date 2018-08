Cosmo weer bij de les en verslaat Weihegold

In de Grand Prix Special was Cosmo er weer helemaal. In Donaueschingen liep de zoon van Van Gogh onder Sönke Rothenberger vanmorgen naar een topscore van 84.362% wat een persoonlijk record in de Special betekende. De juryleden waren unaniem in hun oordeel en Isabell Werth werd op Weihegold Old (v. Don Schufro) naar de tweede plaats verwezen.