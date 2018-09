Cosmo’s bronwater wordt weer aangerukt

Met Isabell Werth en de Duitse teamveterinair dr. Marc Koene vlogen de Duitse teampaarden naar Tryon, Cosmo samen met Isabell Werths Bella Rose in de container. Ondertussen brengt familie Rothenberger alles op het Tryon International Equestrian Center in gereedheid voor de aankomst van hun oogappel. Dat betekent ook: liters met bronwater aanrukken. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro bleek namelijk dat Cosmo aan de kieskeurige kant is als het op waterkwaliteit aankomt. De ruin liet zich zelfs niet foppen toen de Rothenbergers appelsap met het Braziliaanse kraanwater vermengden. Bronwater it is.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Instagram