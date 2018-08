CSI Ommen-Prinsjesdagveiling schot in de roos: gemiddeld dik 10.000 euro

Springruiter Lucas Porter kocht de charmante Quabri de l’Isle-nakomeling Qualibrie. SZ. Porter: “Ik ben erg blij met hem. Het ziet er uit als een heel scherp en voorzichtig veulen. Dat viel ons meteen op in de presentatie, hij sprong over een schaduw op de grond. En hij is fantastisch gefokt. Met een super vader uit een merrie uit de directe lijn van een van mijn beste paarden ooit: B Once Z. Kortom, hij voldeed aan al onze eisen! We hebben nog een veulen dit jaar, het zou leuk zijn als die twee samen kunnen opgroeien.”

Sporters slaan in

Prinsjesdagvoorzitter Arjan van der Waaij over de eerste editie van de veiling in Stegeren: “We zijn blij dat de inzenders loyaal aan onze veiling bleken en wilden meewerken aan dit initiatief. Het merendeel van de veulens is door sportmensen gekocht. Voor de fokkers is dat mooi, want zo komen hun fokproducten direct bij de juiste mensen terecht. Zo zien we ze hoogstwaarschijnlijk terug in de internationale springring.”

