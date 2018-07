CSI Salland nu Nationaal Indoor Salland

Manege Bartels in Mariënheem blijft van 4 tot en met 7 oktober dus ongewijzigd het decor voor springsport. Dit jaar toegankelijk voor topruiters, maar tevens voor regioruiters van B tot en met 1.40m niveau.

Schade door herfststorm

“We hebben met het bestuur de balans opgemaakt en zijn tot de conclusie gekomen dat we dit jaar niet in de positie zijn om een internationaal evenement te organiseren”, aldus voorzitter Jeroen Bakker. “De ongelukkig verlopen editie 2017 en de nog steeds niet afgewikkelde financiële gevolgen daarvan zijn daar debet aan geweest.” Vorig jaar richtte een herfststorm enorme schade aan. Een stallentent, waar zestig deelnemende paarden in stonden, is omgewaaid. Ook zijn vrachtauto’s, zadels en andere spullen beschadigd geraakt.

Groot financieel tekort

Bakker vervolgt: “Hoewel het er aanvankelijk op leek dat een en ander in goede harmonie met de tentenbouwer zou worden opgelost, heeft de discussie met zijn verzekeraar ertoe geleid dat de schade nog altijd niet is afgewikkeld, waardoor we met een groot financieel tekort te kampen hebben. Dan zit een nieuw evenement met een grote prijzenpot er simpelweg niet meer in.”

Evenement verder op nationaal niveau

Bakker denkt dat de organisatie met het besluit ruiters, vrijwilligers en liefhebbers van paardensport toch een aantrekkelijk evenement kan bieden. “Het doel blijft een topevenement te organiseren dat mooie sport faciliteert en gezelligheid brengt. Dat achten wij mogelijk op ieder niveau.”

