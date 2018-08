In het Franse plaatsje was Monique van den Broek in de ruim vijftig deelnemers tellende Grote Prijs van Auvers één van de slechts vier combinaties die er in slaagden foutloos het basisparcours te doorstaan. Helaas voor Van den Broek deed ze net iets te lang over haar parcours waardoor ze één strafpunt wegens tijdsoverschrijding moest laten noteren, wat haar een plaats in de barrage kostte. Daardoor eindigde ze net buiten de top drie.