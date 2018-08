Cum Laude wint inloopproef Stallion of the Year

De donkerbruine hengst trekt vele ogen naar zich toe terwijl hij onder amazone Vai Bruntink door de baan danst. Met een score van 71,617 procent wint de combinatie de rubriek, tot grote trots van zowel Vai als eigenaar Jacques Laarakkers. Gezien dit de eerste keer is dat de hengst op internationaal niveau presteert, zijn beiden meer dan tevreden. Bovendien trekt Cum Laude ook de aandacht van veel fokkers naar zich toe. “Er zijn er al veel die hem in de gaten houden,” vertelt Jaques vol trots. Ook Vai is zeer te spreken over de performance van haar paard, al blijft ze wel kritisch voor de toekomst. “We kunnen altijd verbeteren, maar al met al zijn we hartstikke tevreden vandaag,” zegt ze, “Het is zo’n mooi dier, dat voelt heerlijk.”

Crosby 2, George Clooney 4

De tweede plaats was voor de door Th. en J. Deenen uit Heyen gefokte NRPS-goedgekeurde Chippendale-zoon Crosby, die onder Franka Loos 71.255% scoorde. De hengst, die met 270.000 euro de veilingtopper van de 2018-editie van de Van Olst Sales was, was het eerste klinkende resultaat van Franka Loos in deze rubriek. Samen met Van Olst Horses had ze nog meer succes, want de vierde plaats was voor de KWPN-goedgekeurde George Clooney. De getalenteerde hengst liep met veel souplesse een solide proef die werd gewaardeerd met 70.490%.

Stalypso-zoon Lord Django 3e, Elton John zesde

De van een springvader afstammende Lord Django (Stalypso x Londonderry) stond nog voor George Clooney met 70,98%. Jazz-zoon Elton John DVB werd zesde, nog achter een PRE-hengst. Samen met Stefanie Wolf behaalde de hengst een percentage van 68.088 procent. Stefanie zelf was iets minder tevreden. “Ik ben fifty-fifty blij” zegt ze achteraf, waarna ze uitlegt dat Elton John erg moe aanvoelde. “Hij kan het beter.” Fokker Coby van Baalen stemt met haar in: “Hij was een beetje timide vandaag, maar ach, dat gebeurt” zegt ze.vOverigens is de strijd nog niet gestreden voor de combinaties. Morgen strijden de hengsten opnieuw om de titel in een Kür op muziek.

