Curieuze barrage 1,45m Münster gewonnen door Julia Houtzager-Kayser

In Münster gebeurde zojuist iets in de barrage wat nog nooit eerder plaatsgevonden heeft. De laatste starter van het basisparcours legde een paal in het zand, vervolgens werd de hindernis voor de barrage niet weer opgebouwd. De eerste starter van de barrage sprong de hindernis op een hoogte van amper een meter. Aangezien er gelijkheid voor iedereen moet zijn, liet de parcoursbouwer in overleg met de jury de hindernis zo. Uiteindelijk was het Julia Houtzager-Kayser die de snelste tijd neerzette.