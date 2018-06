Cuvanck PP naar jeugdamazone Sanne van der Pols

Op Facebook maakte Dressuurstal Van Baalen vanmorgen de verkoop van de zevenjarige Cuvanck PP bekend. De zoon van Downtown werd door Mara de Vries succesvol uitgebracht. De inmiddels geruinde Cuvanck, hij was bij het DWB goedgekeurd, debuteerde internationaal in de Lichte Tour in 2015. Hoogte punt was wel de zege op het internationale concours in Hagen vorig jaar. Ook dit voorjaar op het CDI in Nieuw en Sint Joosland liep het paar drie keer in de prijzen met percentages boven de 70%.

Excellentie

Vorig jaar had de familie Van der Pols de Don Schufro-zoon Excellentie al aangeschaft bij Dressuurstal Van Baalen. Ook hij was onder Mara de Vries succesvol en staat met Sanne derde op de FEI ranking bij de Children. Onder leiding van Coby van Baalen zal Sanne van der Pols met beide paarden de overstap maken naar de junioren.

Behouden voor Nederlandse jeugd

Mara de Vries zegt op de Facebookpagina van DVB: “Ik ben erg blij dat Cuvanck behouden blijft voor de Nederlandse jeugd. Samen met Sanne vormt hij een prachtige combinatie en ik wens hen net zoveel mooie momenten toe als ik met hem gekend heb!”

Bron Facebook DVB