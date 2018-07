Ann-Christin Wienkamp is de wedstrijd in het Duitse Bettenrode met Daley Thompson begonnen met de overwinning in de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal. Geen unanieme zege voor het duo, dat vorige maand tweede werd in de kwalificatieproef in Balve, maar met dik twee procent verschil met de concurrentie voldoende voor de winst.