Dameskampioen Regio Noord: Emerson met Manon Veerman duidelijke kampioen

Zeven dames namen er deel aan het kampioenschap Regio Noord, vier mochten er door naar de finale. Jurylid Johan Holties: “Dit viertal vormde een mooie kopgroep. Voor ons als jury was al vrij snel duidelijk dat Emerson kampioen moest worden, het was een unanieme beslissing. Emerson was een echt kopnummer. De vos showde zich met veel regelmaat, takt en ritme. Achter is hij sterk, in het front maakte Emerson zich heel mooi en het voorbeen werd ver weggebracht.” Emerson is een zoon van Manno uit Wyomi Landzicht. Hij is van de maatschap Alting en de rijdster is Manon Veerman.

Discussie

Over de plaatsen twee en drie had de jury even gediscussieerd. Het werd El Nino B (v. Atleet) met Linda Boelens. “Twee en drie lag dicht bij elkaar, El Nino maakte zich ook deftig in het front maar zou nog even vriendelijker van orenspel kunnen. Het totaal plaatje was iets minder rijk dan dat van de winnaar.”

Dichtbij

Fera Lueks kwam uit op een mooie derde plaats. Zij showde de KWPN-hengst Ditisem (v. Roy M) van haar vader Jan Muggen. ”Zoals ik al zei lagen twee en drie dicht bij elkaar. Ditisem liep een zeer constante koers waarbij zijn sterke achterhand opvalt. In het voorbeen zou hij nog net iets royaler kunnen.”

Actie

Els Nijenhuis kon de vos Cetrienes (v. Vulcano) van Ronnie Beuving als vierde opstellen. “Cetrienes toonde wel veel actie was minder constant dan zijn voorgangers, hij zou nog iets luchtiger aan de voorkant kunnen.”

KWPN-hengsten

In de ereklasse deden twee KWPN hengsten goede zaken. De hengst Fantijn (v. Patijn) van Lammert Tel won de ereklasse met Linda Boelens en Ditisem behaalde in deze rubriek met Albert Lueks de tweede plaats. Vorige week in Tolbert liet de hengst Ditisem ook een beste verrichting zien in handen van Lieke Lueks. Deze combinatie werd jeugdkampioen Regio Noord.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN