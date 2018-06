Daniel Coyle: ‘Cita wil dat je lief bent voor haar, net als ieder ander meisje’

Daniel Coyle was vrijdag in Langley niet te kloppen in de 5*-Grand Prix van Langley met Cita en ging er met de overwinning vandoor in deze met 235.000 dollar gedoteerde rubriek. Het is al de tweede 5*-zege voor het duo dit jaar en volgens de Ierse ruiter heeft de samenwerking tussen hem en de merrie in 2018 een nieuw level behaald: “Het heeft even geduurd voordat ik wist wat ze graag wil, maar ze wil vooral dat je lief voor haar bent, net als ieder ander meisje.”