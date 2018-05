Daniel Coyle wint twee weken op rij Grote Prijs met Farona

Met slechts drie foutloze combinaties in de eerste omloop stond het publiek een spannende barrage te wachten.

De eerste barragedeelnemer was de 71-jarige tienvoudig Olympiade ruiter Ian Millar. Met de achtjarige Vittorio (v. Valentino) reed Millar een foutloze barrage in 42,68 seconden.

VDL-veiling Wellington

Met een gedurfde wending naar de combinatie wist Coyle bijna twee seconden van Millars tijd af te halen. Hij finishte foutloos in 40,71 seconden wat later goed genoeg bleek voor de winst. Zijn merrie Farona werd in 2016 aangekocht door Sue en Ariel Grange op de VDL-veiling op het Winter Equestrian Festival in Wellington, Florida. Coyle rijdt sinds enkele jaren voor de Lothlorien Farm in Cheltenham van de familie Grange.

Springfout

Laatste aan zet in de barrage was de 20-jarige Alexanne Thibault. Met de Hannoveraanse ruin Chacco Prime (v. Chacco-Blue) reed zij een hele snelle barragerit in 40,49 seconden maar moest zij een springfout incasseren op de drie na laatste hindernis. Een derde plaats was haar deel.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping