Daniëlle Keur: ‘We vormden echt een eenheid’

“Thuis ben ik rustig aan begonnen met het Grand Prix-werk en ik kan merken dat Dettori daar veel sterker van is geworden. In de proef is hij daardoor sterker en safe geworden, waardoor ik heerlijk kan rijden. Hiervoor reed ik een paard waarmee ik alles won en ik kon in het begin bij Dettori merken dat hij wat achterbleef. We hebben hem de tijd gegeven en dat heeft zich dubbel en dwars uitbetaald”, vervolgt Daniëlle Keur. “Ik had vandaag echt het gewoon dat we het samen deden, dat we een eenheid vormden. Dat is honderd procent genieten.”

Shit happens

In Heiloo leverde dat vooral een hele goede Prix St. Georges op. “Het ritme in de wissels blijft stabiel, maar die mogen bijvoorbeeld nog wel wat rechter. In de Intermediaire I begonnen we het drafgedeelte haast nog beter dan in de Prix, maar aan het eind raakte hij wat leeg. Ik merkte op een bepaald punt dat hij moest mesten, maar hij hield het in. Eenmaal in de serie om de twee hield hij het niet meer en kregen we een fout, maar shit happens”, lacht Keur.

Op één lijn

Daarnaast prijst de amazone de fijne manier van jureren. “Alle vier de juryleden zaten op één lijn. Dan weet je precies waar je staat en waar je aan moet werken. Ze waren bijvoorbeeld heel enthousiast over de uitgestrekte draf en daar hadden we allemaal achten voor.” Op korte termijn wil Keur zich voornamelijk richten op het rijden van één proef. “In de tweede proef verloor hij net wat kracht, dan focus ik me liever op één proef. Ik wil hem binnenkort ook naar een paar leuke internationale wedstrijden meenemen en dan rijd je dagelijks ook geen twee proeven.”

Stuivertje wisselen

In de Prix St. Georges stuurde Isabel Merks de OO Seven-nazaat Vitel naar de tweede plaats met 61,32% en bleef daarmee een kleine procent voor op Shelby Spierenburg en Champ. De Oscar-zoon liep in de Intermediaire I naar 65,15% en dat leverde hem en zijn amazone het oranje lint op. Merks moest hier genoegen nemen met de derde plaats.

Wiebelitz in de prijzen

’s Ochtends werd in Heiloo ook de ZZ-Zwaar gereden. In de eerste proef was het Maike Wiebelitz die in deze grote groep de overwinning opeiste. Met Empire, eveneens een zoon van Wynton, won ze met 64,86%. De andere proef deed ze daar met 65,21% deed ze daar nog een schepje bovenop, maar was het net niet genoeg voor de eerste prijs. Die ging naar Jennifer Harnett met Eximio (v. Zircon). Ashley den Drijver was in de eerste proef goed voor de tweede positie.

