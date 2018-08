Zusjes De Boer kapen prijzen weg

Schnellenberg, die enkele maanden terug al haar punten voor de overstap naar de Lichte Tour op zak had, maar nog meer de puntjes op de i wilde zetten voor ze daadwerkelijk de overstap maakt, gaf in juni aan in augustus de overstap te willen gaan maken naar de Lichte Tour. De slipjas hangt namelijk al sinds haar verjaardag in de kast. Met in Waverveen twee solide proeven met scores van 66,29% en 66,64% en daarbij twee oranje linten lijkt de overstap dan nu toch echt in zicht te komen. Vooral in de tweede proef stak Schnellenberg er met kop en schouders uit. Ophelia Vredevoort volgde hoer namelijk als tweede met Madelief’s Rayza met een score van 60,9%, bijna 6% minder dan de winnares. In de eerste proef was het gat tussen Schnellenberg en de concurrentie minder groot. Vivianne de Jong werd hier namelijk tweede met Zavinko V met 64,21% en ook de nummers drie en vier, Patricia Visser-Hesp en Esmee van Veen, behaalden percentages van ruim 64%.

Springpaard aan kop

In de Lichte Tour blonk Elisa Ramkema uit met haar springgefokte Tygo-zoon Delano. De leerlinge van Inge Fokker won met 68,46% en zette daarmee Jennifer Harnett en Eximio (v. Zircon), die tweede werden met 62,35%, op afstand. Met name qua gedragenheid en opwaartse tendens valt er bij Ramkema nog winst te boeken waardoor de scores nog omhoog kunnen. Ashley Den Drijver was de laatste prijswinnares en tevens de laatste combinatie die winst wist te behalen in deze Prix St. Georges-groep. Ze stuurde haar Ziezoo naar 60,52%, wat goed was voor het witte lint.

Eastend goed vertegenwoordigd

De zusjes De Boer zwaaide de scepter in de Intermédiaire I en deden amper onder voor elkaar. Nakita trok met Eastend’s Coen uiteindelijk nipt aan het langste eind. Zowel Nakita als Vanja kreeg van de hoofdjury 62,06%. Het was de jury bij H die de proef van Nakita met ruim een procent meer waardeerde dan de proef van Vanja en Eastend’s Castello, waardoor Nakita won.

Ook in de Zware Tour was er een zusje De Boer die van zich liet horen. Ditmaal was Shanda aan zet. Met Eastend’s Allstar won ze de Grand Prix met 63,42%.

Subtop Waverveen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl