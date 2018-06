Danique Schnellenberg vliegt door ZZ-Zwaar: ‘Gevoel belangrijker dan score’

Danique Schnellenberg is goed te spreken over de proeven van vandaag. “Ik heb heel fijn gereden, had controle en Everton was goed aan de hulpen. In de eerste proef had ik alleen het zigzag-appuyement in draf wat mooier kunnen verdelen. Het appuyeren zelf was goed maar ik kwam aan het einde net niet helemaal mooi uit”, vertelt Schnellenberg die voor dat onderdeel de enige onvoldoende op haar protocol kreeg.

Grootste winst

Verder scoorde het duo een rits zevens, waaronder voor de uitgestrekte draf, wissels, series en de galopappuymenten. “De pirouettes gaan de laatste veel beter, maar ze kunnen nóg meer gezet”, vervolgt de kritische amazone die ook een fijne tweede proef reed. “Ik zette zelf de eerste schouderbinnenwaarts op de AC-lijn een beertje lullig in maar de tweede was veel beter. En verder hadden we nog kleine afwerkingsdingetjes. De grootste winst van vandaag was dat Everton ook in de tweede proef zo fijn aan de hulpen bleef. Dat was eerder nog wel eens minder. Het gevoel was echt heel goed en dat vind ik belangrijker dan de score.”

Teller op 20

Het duo vloog in een half jaar door het ZZ-Zwaar en inmiddels staat de teller op 20 winstpunten. “Het zijn best lastige proeven, echt wel wat anders dan het ZZ-Licht. Ik wil ik ze graag goed kunnen doorrijden. Daar moet ik zelf nog handiger in worden zodat de proeven strakker worden.”

Slipjas in de kast

Schnellenberg rijdt dit seizoen mee in het selectietraject richting het NK en heeft daarnaast nog een aantal wedstrijden in het ZZ-Zwaar gepland, maar heeft de slipjas al in de kast hangen. “Dat schijnt ongeluk te brengen maar ik kreeg de jas afgelopen december voor m’n verjaardag. Ik heb het al die tijd stilgehouden in de hoop dat het dan geen ongeluk zou brengen”, verklapt ze lachend. “Maar nu hebben we de punten op zak en we gaan in augustus de overstap maken.”

Dubbele winst Wedda

Myrthe Wedda won beide proeven. De young rider stuurde Diamond Geezer (v. Diamond Hit) in de eerste proef naar de score van 67,13% en in de tweede proef naar 68,90%. In de tweede proef noteerde young rider Kristy de Roo de tweede score. Ze behaalde met de in Westfalen geprimeerde maar inmiddels geruinde Supério (v. Sorento) 66,99%.

Verschueren en Van Oss

Ook Petra Verschueren – Tollenaar reed zich twee keer in de top vijf. Met de zevenjarige blonde vosmerrie Golden Girl (v. Uphill) werd ze in de eerste proef derde met 62,79% en in de tweede proef vierde met 64,00%. In deze proef mocht Dimphy van Oss zich met de door Kebie van der Heijden in de Grand Prix gereden T Woatslers Witschge (v. Ferro) als derde opstellen met 65,43%.

