Daphne van Peperstraten: ‘Alles liep zoals het moest’

Ze is al regerend Europees kampioen, maar zo hoog als vandaag scoorde Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido internationaal nog nooit in de team test bij de junioren. 75,909% werd er genoteerd op het Europees Kampioenschap voor jeugd in Fontainebleau. “Het ging echt top. Alles liep zoals het moest, ik kon mooi van onderdeel naar onderdeel blijven rijden en er zaten geen fouten in de proef.”