Daphne van Peperstraten na vijfde plaats en val toch naar finalezege

“We hebben een korte wedstrijdpauze gehad, omdat ik met mijn examens voor school zat. Ik kon echt merken dat hij er weer zin in had, want hij was aardig fris. In de eerste proef misten we nog het ritme en hadden we communicatiestoringen. Daardoor kregen we twee grote fouten waarvoor we een vier en een één kregen. Verder liep hij wel echt heel erg goed. Ik ben heel blij dat we toch nog ruim 70% hadden”, vertelt Van Peperstraten.

Val op hoofd

Met het losrijden voor de Kür was de frisheid van Cupido nog niet voorbij. “Hij was nog erg fris en het waaide erg hard, waardoor de vlaggen klapperden. Iemand reed even extra naar voren met zijn paard en kwam op Cupido af. Dat vindt hij een beetje eng. Dat samen met zijn frisheid zorgde ervoor dat hij een paar grote sprongen maakte en ik eraf viel op mijn hoofd. Gelukkig heb ik niks gebroken of gekneusd. We hebben hem toen even gelongeerd en de Kür ging daarna gelukkig heel erg goed. Hij liet zich weer van zijn beste kant zien. We wonnen de Kür met ruim 77%, waardoor we ook toch nog de finale wonnen.”

EK Fontainebleau

Aankomende week maakt bondscoach Alex van Silfhout zijn teams bekend waarmee hij naar het EK in Fontainebleau afreist begin juli. “Natuurlijk hoop ik dat ik er bij zit. Cupido is in ieder geval heel goed in vorm. We wachten het rustig af”, besluit ze.

Pap en Rockx aan elkaar gewaagd

De eerste proef (EK-observatie) kwam op naam van Kimberly Pap en Vloet’s Victory (v. Jazz) met 72,02%. In de finale eindigden ze als derde, na een score van 74% in de Kür.

Thalia Rockx noteerde in de eerste proef 70,88% met Gerda Nova de la Fazenda (v. Bretton Woods), maar klom in de Kür met 76,21% naar de tweede plaats, wat ook de tweede plaats in de finale betekende.

1. Daphne van Peperstraten Greenpoint’s Cupido, 70,404 – 77,042 totaal 147,446

2. Thalia Rockx Gerda Nova de La Fazenda, 70,808 – 76,208 totaal 147,016

3. Kimberly Pap Vloet Victory, 72,020 – 74,000 totaal 146,020

4. Milou Dees Francesco, 71,162 – 72,792 totaal 143,954

5. Annemijn Boogaard Fullspeed TC, 68,838 – 74,333 totaal 143,171

