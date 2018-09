Darabel met dik 73% tweede in Inter I-kür

Nederlanders kaapten heel wat prijzen weg op CDI Saumur afgelopen weekend. In de hoogste klasse won Adelinde Cornelissen zowel de Grand Prix, de Spécial als de kür, maar ook in de Lichte Tour doen de Hollanders van zich spreken. De inmiddels tienjarige merrie Darabel (v. Westpoint), die in de fokkerij misschien nog wel meer van zich heeft doen spreken dan in de sport, werd onder Vai Bruntink tweede in de Intermédiaire I-kür, na een eerdere tweede plaats in de klassieke Inter I-proef en en een derde plaats in de Prix St. Georges.