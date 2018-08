Dave Maarse klasse apart 1,40m Jumpin’ de Weel

De ruiter uit Wellerlooi was oppermachtig in de 1,40m rubriek. Maarse won met de Numero Uno zoon Free WM in een tijd van 43,26 seconden. Als achtste starter legde Dave de lat hoog voor de concurrentie, en was het uiteindelijk de ruiter zelf die het dichtst bij zijn eigen tijd kwam. Met Ceavanta C (v.Cassini II) klokte hij 43,62 en werd daarmee tweede.

Twee troeven

Ook Jarno van Erp had twee troeven in de 1,40m rubriek. Toch bleek de tijd van Maarse onhaalbaar. Met Bugatty Go (v.Concorde) werd van Erp derde (45,39), en met Bon Giorno Go (v.Tygo) vierde (45,40). De vijfde plaats was voor Koen Leemans en Grace van de Werf (v.Querlybet Hero).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl