David Blake: ‘Dy Zento bewijst hoe goed hij is’

Dy Zento is een fokproduct van J. Nederveen uit Kallenkote. Zijn vader Zento (v. Quasimodo Z) kreeg relatief weinig kansen in de fokkerij omdat zijn eigen sportcarrière uitbleef vanwege een blessure, maar zijn nakomelingen vallen positief op.

Drie 1,60m-paarden

Veel punten voor Zento haalden onder andere voormalig de door Willem Greve opgeleide Vion Cup-winnaar Day Dream (mv. Heartbreaker, 1,60m spr/Jimmy Torano), AD Danique (mv. Hamlet, 160 spr/Alberto Zorzi), David Guetta (mv. Vigaro Z, 1,60m spr, Geir Gulliksen), Daveau (mv. Glennridge, 1,50m spr/Jonathon Millar) en Djarvi B (mv. Karlstad, 1,50m spr/Lukasz Troszcynski).

‘Voor het hoogste werk’

Jos Lansink kocht Dy Zento van Daan van Geel nadat hij derde werd in de VION Cup voor zevenjarigen. Frank Schuttert kroop in het zadel voordat Lansink de tienjarige bruine ruin naar Amerika verkocht. Lansink vertelde destijds: “Blake zocht nog een beter paard voor het hoogste werk.”

Zesde in 2* GP

In Tryon bewees Dy Zento zijn kwaliteiten onder de in Amerika wonende Ier David Blake. Begin mei was er al een zesde plaats in de 2* Grand Prix van Tryon en afgelopen weekend pakte het duo de winst in de nationale Grand Prix in dezelfde plaats.

‘Hij bewijst hoe goed hij is’

Blake was enthousiast na afloop: “Vorige week ging hij al goed en was dubbel nul. Vanavond bewees hij opnieuw wat een goed paard hij is. Ik heb pas een paar keer echt snel gereden in een barrage, hij wordt steeds sneller en krijgt steeds meer ervaring.”

Wint van ervaren Nenuphar’Jac

In de barrage werd Juan Ortiz met de ervaren Nenuphar’Jac (v. Cumano) verslagen met slechts zeven honderdste. Brittni Raflowitz werd derde op Hilton Van de Breepoel (v. Contact van de Heffinck), zij reed de snelste ronde, maar kreeg vier strafpunten.

Bron Persbericht