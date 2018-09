In de L2 ging het kampioenslint naar Joyce van Opbergen met Ibiza, zij haalde de mooie score van 72%.

In de M1 wist Saskia van Es zelfs ruim 74% te scoren. De Limburgse amazone reed haar paard Italo.



De 29-jarige Floor Vos is de nieuwe kampioenen in de M2. De instructrice is lid van Rijvereniging Exloo en runt haar eigen dressuurstal in Valthe.

Dirk Jan van de Water ging naar huis als Hippiade kampioen in de klasse Z1. Met de zesjarige merrie Hokypoky scoorde hij net geen 70%. “Het is een hele pittige merrie die denk ik zeker potentie heeft voor de hogere sport. Ze heeft drie goede basisgangen en laat zich ook fijn sluiten. Ik rijd haar voor mijn Hongaarse werkgever Arie Yom-tov die een dressuurstal heeft in Uden”, vertelt Van de Water enthousiast.

Z2 dressuur

In de Z2 dressuur ging de zege afgetekend naar Floor van Kempen met Echt Mooi. De knappe Echt Mooi werd eerder gereden door Fransje van der Meer die ook al meerdere malen kampioen met hem werd. Nu is hij eigendom van een amazone uit Oekraïne die traint bij Adelinde Cornelissen.

“Ging zoals gepland”

Amazone Floor van Kempen vertelt: “De eigenaresse is nog niet klaar met school en daarom mag ik hem nu trainen en uitbrengen. Ik heb thuis in Beuningen een eigen stal en werk daarnaast bij Adelinde en rijd daar een aantal jonge paarden en deze Echt Mooi. Vrijdag was het nog niet zo goed, maar vandaag ging het allemaal zoals gepland. Adelinde was er gisteren en vandaag ook bij om te helpen met het losrijden. Ik train nu ruim twee jaar met Adelinde en ik leer heel veel van haar, en dan niet alleen op het gebied van rijden, maar ook alles er om heen. Bijvoorbeeld hoe ik het beste naar wedstrijden toe kan werken”, vertelt de amazone die eerder dit jaar ook brons won op het NK Dressuur in de klasse ZZ-Zwaar.

Uitslagen Hippiade Dressuur Paarden 2018

Dressuur klasse Z2 – Horka prijs

1. Floor van Kempen – Echt Mooi, 74,708%

2. Esmee van Gijtenbeek – Hot Chocolate, 70,583%

3. Floor van Manen – Gregor, 70,208%Dressuur klasse Z1 Pikeur prijs

1. Dirk- Jan v.d. Water – Hokypoky, 69,608%

2. Bianca Koenen – Humberto V, 68,578%

3. Fransje van der Meer – Histaria, 68,088%

Dressuur klasse M2 Koopmans prijs

1. Floor Vos – Indiana-Linda DFV, 68,278%

2. Marielle Oomen – Jillz, 66,722%

3. Bart Bax – Florian Dieu Donnee, 66,389%

Dressuur klasse M1 – Pavo prijs

1. Saskia van Es – Italo, 74,222%

2. Anouk Ivits – Iris, 72,944%

3. Nina van Mook – Illusionist M, 69,833%

Dressuur klasse L2 Felix Hippische Juristen prijs

1. Joyce van Opbergen – Ibiza, 72,000%

2. Saskia van Es – Jaccardo, 70,667%

3. Dirk- Jan v.d. Water – Jack Black WW, 70,167%

Bron: KNHS/Paardenkrant-Horses.nl