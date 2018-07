Van Ommen kwam aan de start in de Intermediaire A met de Zizi Top-zoon Denver I.P.S.. Hij reed op het binnenkomen na een mooie stabiele proef. Door het Tsjechische jurylid bij M werd Van Ommen op kop geplaatst met ruim 68%. Gemiddeld kwam de score uit op 68,706%.

Rath zegeviert

Hiermee bleef hij ruim twee procent achter Matthias Alexander Rath, die de goedgekeurde hengst Foundation 2 startte. Met name in de uitgestrekte gangen blinkt de bruine hengst uit. Op deze onderdelen werden louter achten en hoger gescoord. Na afloop laat Rath weten: “Er waren wel kleine dingen, maar verder ben ik zeer tevreden. Dit was zijn vierde wedstrijd op dit niveau. Ondanks dat de hengst ‘al’ tien jaar is, heeft hij nog maar weinig ervaring, omdat hij veel gebruik wordt door de fokkers.” Rath won eerder vandaag ook nog bij de vijfjarigen met Foundation’s zoon Feuertanz. “Qua voorwaartse drang, het sterkte achterbeen gebruik en hun werkhouding komen ze echt met elkaar overeen.” vertelt Rath.

Jong

Amber de Groot werd vandaag derde in bij de Junioren met de pas zesjarige Homemade. Het duo behaalde een percentage van 69,625%. Hiermee bleven ze nipt Felice Blaauw voor met TC Take it Easy.

De zege bleef in Luxemburg. Emma-Lou Becca boekte een unanieme overwinning met de K2-zoon Komet 282. Het duo was goed voor 73,750%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl