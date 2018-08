Inferno heeft al een aardig CV, maar kwam bij het grote publiek nooit helemaal in het vizier. Voor velen was het een ‘nieuw paard’ in de Pavo Cup finale waar hij in de finale de hoogste punten van de jury kreeg (92,4). De door J. Gloudemans uit Nuland gefokte Inferno (Everdale x Trento B x Gabor x Troostwijk) werd dit voorjaar met bemiddeling van Nikay van Duren aangeschaft door Rudi Vossers, de vader van Quinty Vossers. Hij liep daarna onder Emma Laarkamp nog de WK-selecties, maar werd niet geselecteerd.

Heel snel gegaan

Pas na de laatste WK-selectie kwam Inferno thuis bij Vossers, die bij Adelinde Cornelissen lest. “En daarna is eigenlijk heel snel gegaan. Het echte kwartje viel pas op het laatste moment. Ik had vrijdag nog gelest bij Adelinde en toen ik maandag thuis reed viel alles op z’n plaats”, vertelt Quinty Vossers.

Verrassing

De finaleproef op zaterdag was nog beter dan de kwalicatie op woensdag. “Ik wist wel dat het een goed paard was, maar een tweede plaats in de Pavo Cup, daar had ik nooit rekening mee gehouden.”

Quinty Vossers – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

