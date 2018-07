De Wolden Cup voor Iron Maiden en J.Coutinho

Na vijf selectiewedstrijden kwamen de beste jonge springpaarden naar Veeningen om te strijden in de finale. “We hebben goede 4-jarigen en zeer goede 5-jarigen gezien”, vatte jurylid Nathalie van der Mei het bondig samen. De bekende Friese amazone beoordeelde de paarden samen met collega Ernesto Canseco.

Ikke verslaat Il est Balou

Bij de vijfjarigen selecteerde de jury zes combinaties die in de barrage mochten gaan strijden om de dagprijs. Willem Verdonk zorgde daarbij voor een sensatie door met Ikke (v. Cream on Top) zijn stalgenoot Albert Zoer met de KWPN-hengst Il est Balou (v. Balou du Rouet) op achterstand te rijden. Zoer kreeg een wildcard om deel te kunnen nemen aan de finale, maar voor het klassement speelde hij geen rol, omdat hij niet genoeg selecties had kunnen rijden.

Gelegenheidsamazone

Het klassement bij de vijfjarigen werd gewonnen door gelegenheidsamazone Béanke Roeland uit Hasselt met de schimmelmerrie Iron Maiden. De 20-jarige amazone moest noodgedwongen de teugels overnemen van haar geblesseerde zus Riëlke, die met haar been in het gips vanaf de zijlijn toekeek. Béanke Roeland startte in de barrage als eerste, reed op safe en werd in de rubriek vijfde. Die klassering zorgde er voor dat Iron Maiden de competitie met groot gemak wist te winnen.

‘Rustig aan in barrage’

De winnende amazone straalde na afloop. “Ik heb pas vrijdagavond voor het eerst even op Iron Maiden gezeten bij eigenaar Mense Toering. Na afloop zeiden we: dit gaat wel goed komen. Maandag reed ik har nog een keer. Gelukkig rijd ik wel zo’n beetje hetzelfde als mijn zusje. Echt druk voelde ik niet hoor, maar het moest wel even gebeuren. In de barrage koos ik er bewust voor om rustig aan te doen.”

Ukato-zoon tweede in competitie

Het zilver in de competitie bij de vijfjarigen was voor Rianne Nalis en Ikato (v. Ukato). De combinatie maakte een foutje in de dubbel en dat leverde een aftrekpunt op. Voor het springen gaf de jury een 8,5 en voor het rijden een 8. Daarmee werd Ikato twaalfde in deze wedstrijd en dus tweede in de competitie, voor Ikke, die met Willem Verdonk het finaleparcours winnend afsloot.

J.Coutinho beste vierjarige

Bij de vierjarigen maakte J.Coutinho de favorietenrol waar. De vosmerrie viel onder ruiter Rink-Jan Dijkstra al de hele competitie is positieve zin op. Tijdens de finale had de dochter van Harley VDL net niet haar beste dag. “Ze was vandaag niet op haar best, misschien door de hitte, maar de competitie is voor ons toch heel mooi afgelopen”, blikte Dijkstra terug. Fokker Ria Bosman uit Slagharen genoot zichtbaar toen J.Coutinho in het zonnetje werd gezet. De jury gaf een 8,9 voor het springen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen. Met het dubbel tellende cijfer voor springen maakte dat een totaal van 26 punten.

Opnieuw Rianne Nalis

Rianne Nalis werd eerste in de finale en tweede in het klassement met de ruin Jimmy (v. Twister de la Pomme), een paard dat zich tijdens de hele competitie heel fijn liet rijden en geen enkele misser maakte. “Het is een paard dat alles laat zien wat je bij een springpaard wilt zien”, oordeelde jurylid Nathalie van der Mei. Het verschil in de eindrangschikking was uiteindelijk minimaal. “Een tijdfout in een eerdere selectie heeft ons de titel gekost”, constateerde Rianne Nalis. “Dat is natuurlijk jammer, maar ik ben echt super blij. Ook met de mooie woorden van de jury. Jimmy is echt een fijn en heel constant paard.”

Uitslagen.

Bron persbericht De Wolden Cup