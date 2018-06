Debbie McDonald neemt rol Robert Dover over na WEG

Dover en McDonald werkten in de afgelopen jaren veel samen, vooral met de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Wereldbekerfinales. In aanloop naar de WEG blijft ze haar leerlingen begeleiden, maar is nog niet actief in de selectieprocedure.

Successen voortzetten

“Ik weet dat het moeilijk is om in Robert’s voetsporen te treden. Zijn passie inspireert me en ik zal dezelfde energie en enthousiasme investeren om zijn successen voort te zetten. Ik kijk er heel erg naar uit om met deze getalenteerde atleten en hun paarden te werken”, aldus McDonald.

Rechterhand

Robert Dover gaf aan niet blijer te kunnen zijn. “Debbie is letterlijk mijn rechterhand geweest de afgelopen zes jaar. Onze training methodes zijn identiek en dat zorgt voor een naadloze overgang voor de ruiters. Ik weet dat Amerika nu in de beste handen is en verzekerd is van een goede toekomst.”

Bron: USEF