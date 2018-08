Total US heeft wat hoog te houden. Met Dinja van Liere boekte hij vele successen: als vierjarige won hij de halve finale van de Pavo Cup en de finale van de hengstencompetitie en datzelfde deed hij als vijfjarige in de klasse M. Vorig jaar werd Total US in de Pavo Cup tweede achter de merrie Haute Couture. Tegen haar moet hij het dit jaar weer opnemen, net zoals tegen zijn goedgekeurde collega’s Hitmaker, Hennessy en Trafalgar.

Startlijst halve finale Pavo Cup zesjarigen

Bron: facebook