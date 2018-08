Debuut Extra van Essene onder Darragh Kenny in Valence

De BWP goedgekeurde hengst Extra van Essene begon zijn internationale carrière onder Niels Bruynseels. In 2014 kwam de hengst in handen van Marlon Zanotelli die er veel succes mee had. Het paar won vorig jaar onder meer de Grote Prijs van Beervelde en was al eens tweede in de GP’s van Bazel en Stockholm.

Eerste nulrondes

Nu heeft de Ier Darragh Kenny plaats genomen in het zadel Extra van Essene. In Valence heeft hij dit weekend zijn eerste parcoursen over 1,40m gelopen. Op donderdag was Kenny foutloos en vrijdag haalde het paar de barrage,maar kreeg hierin twee balken.

Bron Horseman.be