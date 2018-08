Definitief Brits dressuurteam voor Tryon bekend

De Niro-zoon Super Nova II is het enige teampaard dat al ervaring heeft met grote kampioenschappen. In 2016 maakte Spencer Wilton met de bruine ruin deel uit van het Britse team dat zilveren medaille won en nam vorig jaar deel aan de Europese kampioenschappen in Gothenburg, waar hij individueel op plaats dertien eindigde. Daarna kampte de ruin enige tijd met een blessure, maar maakte in juli dit jaar zijn rentree tussen de witte hekjes.

Geen Valegro

Voor Charlotte Dujardin wordt het haar eerste kampioenschap zonder Valegro. Haar Mount St. John Freestyle en Hawtins Delicato van Carl Hester liepen beide nog maar enkele internationale wedstrijden, maar deden dat wel uiterst succesvol. Hester had aan de bondscoach aangegeven dat de paarden vooral training thuis nodig hadden en zijn spaarzaam op concours ingezet.

Stabiele factor

De Dimaggio-zoon Dono Di Maggio scoorde de afgelopen twee wedstrijden tussen de 73 en 75% en lijkt een goede vierde keuze. Voor Faurie, die aan Delatio een reservepaard heeft, wordt het zijn derde Wereldruiterspelen. De reserveamazone voor het team is Lara Butler met Rubin Al Asad.

Bron: Horse & Hound/Paardenkrant-Horses.nl