Definitieve Zweedse selectie WK Jonge Dressuurpaarden bekend

De Zweedse hippische federatie maakte gisteren haar definitieve selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo bekend. De laatste selectie was op de Falsterbo Horse Show dit weekend. Bij de zesjarigen komt de Totilas-zoon Total Hope aan de start. De hengst uit Isabell Werth’s Weihegold won in Falsterbo zijn rubriek.