Degelijke Dante Quando OLD voor geweldenaar Valverde

De door Eugène Reesink en Rob van Puijenbroek gefokte Valverde liep op de WestfalenWoche in Münster-Handorf de proef van zijn leven. Vandaag in Warendorf ging er een hoop mis. Het talent blijft onmiskenbaar. 9’s voor de draf en galop, 8,5 voor de stap, 7,5 voor de stand van opleiding en een 8,5 voor de bouw. Totaal een 8,5 gemiddeld, een derde plaats. Eva Möller doet er ongetwijfeld nog een schepje bovenop in de finale.



Dante Quando

Als Valverde een foutloze proef neerzet in de finale op zaterdag, zal dat ten koste gaan van een ander paard dat wordt gereden door Möller. Eva Möller kreeg vandaag de hoogste punten met Dante Quando OLD (Dante Weltino x Fidertanz), de hengst die precies vier jaar geleden door de Australische Carolyn Welsh werd aangeschaft in Borculo. De winnaar van de sporttest dit voorjaar (8,93) kwam vandaag uit op een 8,8 gemiddeld. Tussen Dante Quando OLD en Valverde nestelde zich Labbadio (Lissaro x Dancier) met een 8,6. Niet naar de finale mag Fine Romance (v. For Romance) die door de jury wel heel streng werd afgestraft op de opleidingsstand (6,5).

Uitslag



Bron: Paardenkrant-Horses.nl