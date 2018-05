Delaveau stuurt Aquila HDC naar winst in Grote Prijs

Delaveau deed dat in het zadel van de inmiddels dertienjarige Ovidius-zoon Aquila HDC, die in 2016 voor 750.000 euro werd aangeschaft op de SFN-veiling. Hij snelde in de barrage in 38,58 – ruim een seconde sneller dan Patteet – over de finish. Dat leverde hem 49.500 euro op.

Farrington helemaal terug

Kent Farrington – derde starter – deed een uitstekende poging om Delaveau en Patteet voorbij te gaan, maar kwam met Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) net een aantal tienden van een seconde tekort voor de winst en nestelde zich tussen zijn twee voorgangers in. Daardoor zakte Patteet met Sea Coast Just the Music (v. Tornedo FCS) naar de derde plaats.

Drie Nederlandse heren met vier strafpunten

Harrie Smolders leverde wederom het beste resultaat voor Nederland. Hij zag in het basisparcours een balk vallen in zijn rit met Zinius (v. Nabab de Rêve) en miste de barrage, maar was dankzij zijn scherp gereden rit (82,60) wel de snelste met vier strafpunten en mocht de achtste prijs in ontvangst nemen. Kevin Jochems en kersvers Nederlands kampioen Frank Schuttert kwamen ook met vier strafpunten het basisparcours uit, maar waren niet snel genoeg om binnen de prijzen te vallen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl