Delestre en Chesall Zimequest in vorm

Simon Delestre is goed van start gegaan op CSIO Saint Tropez door de Prize McLaren Monaco op zijn naam heeft geschreven met Chesall Zimequest. De Casall-zoon bleef in beide fasen van het parcours over 1,45 m foutloos en zette met 29,12 seconden op de teller een scherpe tijd neer. Egyptenaar Sameh El Dahan stuurde de Come On-dochter Championes naar de tweede plaats.