Delestre moet Tryon met Hermès Ryan laten schieten

Geheel tegen alle verwachtingen in kan Simon Delestre met zijn huidige toppaard Hermès Ryan niet deelnemen aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Eigenaar Philippe Berthol heeft de beslissing genomen de Hugo Gesmeray-zoon niet te laten reizen per vliegtuig. Reden daarvoor is de blessure die de ruin twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro opliep.