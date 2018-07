Den Dulk, Vermeulen en Hosmar winnen kür

Demi Vermeulen ging met de winst naar huis in het zadel van Ciska II (v. Samba Hit), dankzij 73,378% in Grade III. Lotte Krijnsen werd in Grade IV derde met Rosenstolz.

Dit weekend wonnen Nicole den Dulk en Frank Hosmar alle drie de proeven waarin zij aan de start kwamen. Bondscoach Joyce Heuitink: ”Zowel Nicole den Dulk als Frank Hosmar waren de belangrijkste concurrent van zichzelf. Nicole den Dulk liet drie heel solide proeven zien. Ze had wat spanning in de kür, maar die won ze ook nog. Met Faust pakte ze twee tweede plaatsen en een internationale B-kaderscore. Hosmar liet zien dat hij met Alphaville N.O.P. in goede vorm verkeert richting de laatste observatiewedstrijd voor de WEG in Tryon, het NK Dressuur.”

‘Zin in!’

Heuitink was ook blij met haar andere combinaties. Demi Vermeulen zat steeds dichtbij de overwinning en pakte die uiteindelijk in de kür met een nette verrichting. Heuitink zegt: “Vermeulen reed mooi op controle, alleen slopen er wat dure foutjes in dubbeltellende onderdelen in de verplichte proeven.”

Estée Gerritsen liet zien dat ze goed aan het halthouden heeft gewerkt en had een mooie tweede plaats in de individuele proef. Heuitink sluit af: “Onze eerde geplande observatiewedstrijden in Roosendaal en Kronenberg zijn niet doorgegaan. De keuze was nu Mannheim, Uberherrn of beide. Op het NK Dressuur van 26-29 juli komt iedereen aan de start. We hebben er zin in!”

